UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше локомотив столкнулся с поездом, пострадали пять человек

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 февраля, в Польше на станции Гродзиско Дольне столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" сообщением Жешув-Щецин. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, виновным является водитель локомотива, который должен переждать проезд пассажирского поезда на соседнем пути, однако он не сделал этого и выехал на его пути. После этого "Интерсити" въехал в локомотив.

В результате столкновения небольшие травмы получили два машиниста, а также трое пассажиров "Интерсити". Одного из пассажиров госпитализировали. Всего в пассажирском поезде ехали 23 человека.

Специальная комиссия выяснит причины аварии. В общем, столкновения не было значительным, поезда не сошли с рельсов.

Напомним, 23 февраля в американском городе Камерон, штат Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины поезд
Читайте также
Авария на железной дороге: УЗ изменит маршрут движения поездов
Прогноз погоды