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У Польщі локомотив зіткнувся з потягом, постраждали п'ять людей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 26 лютого, у Польщі на станції Гродзіско Дольне зіткнулися локомотив і потяг "Інтерсіті" сполученням Жешув-Щецін. У результаті події постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, винним є водій локомотиву, який мав перечекати проїзд пасажирського потягу на сусідній колії, однак він не зробив цього та виїхав на його колію. Після цього "Інтерсіті" в’їхав в локомотив.

У результаті зіткнення невеликі травми отримали два машиністи, а також троє пасажирів "Інтерсіті". Одного з пасажирів госпіталізовали. Загалом у пасажирському потягу їхали 23 особи.

Спеціальна комісія з’ясує причини аварії. Загалом, зіткнення не було значним, потяги не зійшли з рейок.

Нагадаємо, 23 лютого в американському місті Камерон, штату Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

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