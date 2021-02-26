У Польщі локомотив зіткнувся з потягом, постраждали п'ять людей

Сьогодні, 26 лютого, у Польщі на станції Гродзіско Дольне зіткнулися локомотив і потяг "Інтерсіті" сполученням Жешув-Щецін. У результаті події постраждали п’ятеро осіб.

Як повідомляється, винним є водій локомотиву, який мав перечекати проїзд пасажирського потягу на сусідній колії, однак він не зробив цього та виїхав на його колію. Після цього "Інтерсіті" в’їхав в локомотив.

У результаті зіткнення невеликі травми отримали два машиністи, а також троє пасажирів "Інтерсіті". Одного з пасажирів госпіталізовали. Загалом у пасажирському потягу їхали 23 особи.

Спеціальна комісія з’ясує причини аварії. Загалом, зіткнення не було значним, потяги не зійшли з рейок.