В Польше избили украинского студента

В польском городе Жоры группа людей жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 21 сентября.

Согласно показаниям пострадавшего, на него напала группа из пяти молодых людей. Сначала один из них спросил его о гражданстве, и когда 19-летний юноша подтвердил, что он из Украины, на него набросились.

"Преступники избивали 19-летнего парня, даже когда он лежал на земле без сознания. Когда он очнулся, преступники скрылись с места происшествия. К счастью, избитый, окровавленный юноша был найден двумя другими мужчинами, которые вызвали обратились в службу экстренной помощи и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины был госпитализирован и медики оказали ему помощь. На второй день он проинформировал сотрудников правоохранительных органов об инциденте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР ограбили и убили украинского туриста. Происшествие произошло на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали украинца из-за его рюкзака.

Кроме того, в Анталии задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки.