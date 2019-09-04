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В турецкой Анталии убили украинку

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 14:45
В турецкой Анталии убили украинку
Фото: задержание подозреваемого (yenialanya.com)

Украинку убили на одном из пляжей Анталии

В турецкой Анталии задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что убийство произошло 4 сентября около 2:00 вблизи пляжа "Анталия Лайф Парк". Предположительно, украинка могла заниматься проституцией.

"Мужчина и женщина некоторое время выпивали. Затем женщина согласилась на половой акт в обмен на 200 турецких лир", - говорится в сообщении.

Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки. Кроме этого, задержанный ранее осуждался за преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР ограбили и убили украинского туриста. Происшествие произошло на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали украинца из-за его рюкзака.

Также сообщалось, что в Турции россиянин избил до смерти украинца. Инцидент произошел в гостиничном комплексе на берегу Средиземного моря в Алании.

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