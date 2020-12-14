В Польше иностранцы с разрешениями на жительство смогут вакцинироваться от COVID-19

Фото: вакцина (РБК-Украина)

В Польше в январе планируют начать бесплатную и добровольную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции. Вакцинировать смогут и иностранцев, которые будут иметь разрешения на проживание в стране.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Как сообщается, польское правительство завтра утвердит Национальную программу прививок от коронавируса. Записывать людей на вакцинацию будут четырьмя каналами: в клиниках, с использованием инфолинии, через интернет-страницу, либо через электронный счет пациента.

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