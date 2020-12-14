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У Польщі іноземці з дозволами на проживання зможуть вакцинуватися від COVID-19

Понеділок 14 грудня 2020 12:24
У Польщі іноземці з дозволами на проживання зможуть вакцинуватися від COVID-19
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Польщі в січні планують розпочати безкоштовну та добровільну вакцинацію громадян від коронавірусної інфекції. Вакцинувати зможуть і іноземців, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання в країні.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Як повідомляється, польський уряд завтра має затвердити Національну програму щеплень від коронавірусу. Записувати людей на вакцинацію будуть чотирма каналами: у клініках, з використанням інфолінії, через інтернет-сторінку, або через електронний рахунок пацієнта.

Очільник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що резервувати місце на щеплення можна буде автоматично на конкретний день та годину. Особи із супутніми захворюваннями зможуть його зробити у першу чергу.

"Є категорія захворювань, що підвищує ризик захворювання на COVID-19 і особи з цієї групи зможуть вакцинуватися раніше", - сказав він.

Зазначається, що перед усім також вакцинуватимуть медиків, силові органи, мешканців будинків соціальної опіки та літніх людей.

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