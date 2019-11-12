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У Польщі в холодильній камері виявили тіла двох українців

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 22:01
У Польщі в холодильній камері виявили тіла двох українців
Фото: місце події (policja.pl)

Консульство України було поінформовано про даному випадку

У Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлені тіла двох українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, регіональна прокуратура Рава Мазовецькою повідомила про смерть двох громадян України у віці 28 і 46 років, тіла яких були знайдені в анаеробному холодильнику для зберігання фруктів в Садковице у Лодзькому воєводстві.

Поліція отримала повідомлення від власників сховища фруктів про виявлення двох тіл увечері в неділю, 10 листопада.

"Обидва громадянина України жили на території, де стався інцидент, але обставини, за яких вони опинилися в холодильній камері ... ще не встановлені", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків і, повідомили в посольство України.

Розслідування справи веде районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Нагадаємо, в польському місті Sochaczew у кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

Крім того, в турецькій Анталії затримали місцевого жителя, якого звинувачують у вбивстві 42-річної українки. Повідомляється, що вбивство сталося 4 вересня біля пляжу "Анталія Лайф Парк".

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