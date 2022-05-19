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В Польше готовы строить постоянные базы НАТО, опасаясь территориальных претензий РФ

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Польша, Четверг 19 мая 2022 11:17
В Польше готовы строить постоянные базы НАТО, опасаясь территориальных претензий РФ Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого, во время выступления на конференции Strategic Ark в четверг, 19 мая в Варшаве.

"Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал он.

По его словам, Польша опасается территориальных претензий России.

"Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - подчеркнул Моравецкий.

Как сообщалось, страны Балтии и Польша требуют расширения военного присутствия НАТО на своей территории.

Напомним, Польша предоставила Украине военной помощи на сумму 1,6 млрд долларов. Она стала второй в мире по количеству помощи Украине после США.

Также Украина получит 25 тыс. тонн бензина из польских запасов.

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