В Польше готовы строить постоянные базы НАТО, опасаясь территориальных претензий РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого, во время выступления на конференции Strategic Ark в четверг, 19 мая в Варшаве.

"Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал он.

По его словам, Польша опасается территориальных претензий России.

"Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - подчеркнул Моравецкий.