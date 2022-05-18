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Страны Балтии и Польша требуют расширения военного присутствия НАТО на своей территории

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Брюссель, Среда 18 мая 2022 04:32
Страны Балтии и Польша требуют расширения военного присутствия НАТО на своей территории Флаг НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Среди членов НАТО возникают разногласия по поводу того, как увеличить военное развертывание в Восточной Европе после вторжения России в Украину. Дискуссии происходят на фоне споров по поводу нерешительности Кремля на поле боя и возможностях Москвы угрожать территории альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Дебаты подчеркивают разные оценки уроков почти трехмесячной войны в Украине. Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как противовоздушная оборона, которые могли бы значительно затруднить вторжение России.

Другие политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что беспорядочные российские силы вторжения в ближайшее время будут представлять угрозу для территории НАТО. Первоначальное решение должно быть принято к концу июня, когда лидеры стран НАТО встретятся на саммите в Мадриде.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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