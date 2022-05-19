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Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина со своих запасов

Новина українською →
Варшава, Четверг 19 мая 2022 01:50
Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина со своих запасов Флаг Польши (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украина получит 25 тысяч тонн бензина из польских запасов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Во время совместной пресс-конференции Юлия Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики также отметила, что в рамках помощи с Польши в Украину будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москова отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Кроме того, недавно Анджей Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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