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В Польше госпитализировали больного с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 10:27
В Польше госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове

В Университетскую больницу в Кракове (Польша) госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает RMF24.

Пациент в последнее время находился в Азии, но не в Китае. Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Но заболевание еще ни у кого не подтверждали.

В воскресенье 23 февраля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего число жертв возросло до 2 592.

Отметим, что Южная Корея сообщила о 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее число зараженных в стране достигло 763.

До этого Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей.

РБК-Украина писало, что власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, в связи с ростом количества больных коронавирусом итальянское правительство решило ограничить свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. Жителям этих регионов запретили покидать свои города.

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