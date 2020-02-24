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115 новых случаев были связаны с сектой в городе Тэгу

Южная Корея сообщила о 161 новом случае коронавируса, в результате чего общее число зараженных в стране достигло 763. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Органы здравоохранения сообщили о росте заболеваемости, на следующий день после того, как правительство подняло уровень своей готовности к инфекционным заболеваниям до самого высокого уровня.

Из новых случаев - 115 были связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу после того, как 61-летняя женщина, известная как "Пациент 31", которая посещала службы там, показала положительный результат.

Ранее сообщалось, что по оценкам властей Тэгу, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тыс. человек, сейчас их тестируют на коронавирус. Заболевания коронавирусом выявили у членов религиозной группы, которая носит название Церковь Иисуса Синчхонджи.

Напомним, РБК-Украина писало, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей. Количество больных в субботу выросло еще на 169 человек и уже достигло 602.