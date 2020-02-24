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У Польщі госпіталізували хворого з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 10:27
У Польщі госпіталізували хворого з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні у Кракові

До Університетської лікарні у Кракові (Польща) госпіталізували пацієнт із підозрою на коронавірус. Про це повідомляє RMF24.

Пацієнт останнім часом перебував у Азії, але не в Китаї. Це третій подібний випадок в Університетській лікарні у Кракові. Але захворювання ще ні в кого не підтверджували.

В неділю 23 лютого в Китаї від коронавірусу померло ще 150 осіб, в результаті чого кількість жертв зросла до 2 592.

Зазначимо, Південна Корея повідомила про 161 новий випадок коронавіруса, в результаті чого загальна кількість заражених в країні досягло 763.

До цього Південна Корея підвищила рівень небезпеки до самого високого після спалаху нового коронавіруса і ще двох смертей.

РБК-Україна писало, що влада італійського регіону Венето оголосили про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавіруса.

Крім того, у зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом італійський уряд вирішив обмежити свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Мешканцям цих регіонів заборонили покидати свої міста.

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