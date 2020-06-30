Дуда выиграл первый тур выборов в Польше

По окончательным данным Национальной избирательной комиссии Польши, в первом туре выборов президента победил действующий глава государства Анджей Дуда. Он получил 43,50% голосов.

Об этом сообщает Money.pl.

Также после обработки 100% электронных протоколов известно, что второе место занял кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил 30,46% голосов. На третьем - кандидат Шимон Головня с 13,87%.

Однако по данным экзит-пола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского 30,4%, за Головню - 13,3%.

Также отмечается, что явка на выборах в Польше составила 64,51% человек, что есть несколько больше, чем на предыдущих, когда этот показатель составил 48,96% избирателей. Через две недели состоится второй тур президентских выборов, в который попадают Дуда и Тшасковский.

Напомним, в воскресенье в Польше начался первый тур президентских выборов.

Также ранее сообщалось, что Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах с помощью почты.