Дуда виграв перший тур виборів в Польщі

За остаточними даними Національної виборчої комісії Польщі, у першому турі виборів президента переміг чинний глава держави Анджей Дуда. Він отримав 43,50% голосів.

Про це повідомляє Money.pl.

Також після опрацювання 100% електронних протоколів відомо, що друге місце посів кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський, отримавши 30,46% голосів. На третьому - кандидат Шимон Головня з 13,87%.

Однак за даними екзитполів, за Дуду проголосували 41,8% виборців, а за Тшасковського 30,4%, за Головню - 13,3%.

Також зазначається, що явка на виборах у Польщі склала 64,51% осіб, що є дещо більшим ніж на попередніх, коли цей показник становив 48,96% виборців. Через два тижні відбудеться другий тур президентських виборів, до якого потрапляють Дуда і Тшасковський.

Нагадаємо, у неділю у Польщі розпочався перший тур президентських виборів.

Також раніше повідомлялось, що Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах за допомогою пошти.