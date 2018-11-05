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В Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 00:26
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сімом пораненим, серед яких вагітна жінка та двоє дітей, надали допомогу й доставили у лікарню

В Польщі поблизу міста Бохня на автостраді А4 в неділю, 4 жовтня 2018, сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів й двоповерхового українського автобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

В поліції повідомили, що ДТП трапилось на 453-му кілометрі автомагістралі А4 на висоті місцевості Прошувки. Сім поранених, серед яких вагітна жінка та двоє дітей, отримали медичну допомогу на місці пригоди й були відправлені до лікарні для подальшої діагностики. Про пригоду було повідомлено прокуратуру.

Інших 72 пасажирів автобусу було відправлено до школи у місті Прошувки, де вони чекають на пересадку іншого автобуса. 

Повідомляється, що на автомагістралі у напрямку Катовиць ускладнено автомобільний рух, що проходить аварійною смугою. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в результаті ДТП постраждали українці. Як наголошується, 22-річний водій автомобіля, мешканець Косьцерського повіту Поморського воєводства, випереджаючи інший транспортний засіб, ймовірно, не переконався в безпеці виконання цього маневру та скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом.

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