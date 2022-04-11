ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Все боятся войны, но мир несет ответственность: Зеленский об отказе закрыть небо

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 14:13
Все боятся войны, но мир несет ответственность: Зеленский об отказе закрыть небо Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет никаких юридических претензии к отказу НАТО закрыть небо над Украиной. Но подчеркнул, что мир несет ответственность за свои действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью для CBS.

"Юридически у меня нет претензий к НАТО, или к некоторым лидерам стран НАТО. Потому что много отдельных отношений с лидерами и они хорошие. Но в целом они несут ответственность, когда вы можете закрыть небо. Да, страшно, что начнется Мировая война, я понимаю это. И я не могу ежедневно давить на них, на народы их стран. Потому что все боятся войны. Но несет ли мир ответственность? Я считаю, несет. Почему? Я ответил. Ежедневно стань перед зеркалом и спроси: ты мог что-то сделать или не мог? Ты найдешь там в зеркале ответ на эти вопросы и на то, кто ты есть", - отметил Зеленский.

Напомним, страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Добавим, как ранее комментировали закрытие неба над Украиной в США, это может привести к Третьей мировой войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции