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В Польше будут штрафовать за нарушение карантина

Новости » Общество     31.03.2020 - 22:58
В Польше будут штрафовать за нарушение карантина
Иллюстративное фото (shoppingpl.com)

Максимальный размер штрафа - до 30 тысяч злотых

Власти Польши решили ужесточить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, вводятся штрафы, сообщает канцелярия премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Так, в период с 1 апреля до момента завершения карантина любой человек в возрасте до 18 лет может покинуть дом только под присмотром взрослого опекуна.

"За нарушение запретов существует штраф от 5000 до даже 30 000 злотых... Мы должны остановить темпы распространения вируса любой ценой", - говорится в сообщении.

С первого дня апреля 2020 года в Польше закрываются парки, бульвары и пляжи. Также вводятся ограничения по количеству покупателей в помещениях магазинов, на ярмарках, в почтовом отделении.

Так, в магазины и пункты обслуживания будут впускать по 3 человека на каждую кассу.

"Это означает, что если в магазине 5 кассовых аппаратов, в магазине одновременно может находиться 15 покупателей... Если в банке есть 3 станции обслуживания, в банке может быть одновременно 9 человек. Торговая площадка - 3 клиента на 1 торговую точку... В почтовом отделении может быть столько же людей, сколько умноженных на 2 почтовых окон", - сообщили в канцелярии премьера.

Также все магазины должны будут адаптироваться к новым, более строгим правилам безопасности - со 2 апреля (четверг) все покупатели будут делать покупки в одноразовых перчатках.

"С 10:00 до 12:00 магазины и услуги могут принимать и обслуживать только людей старше 65 лет. В другое время магазины и коммерческие помещения доступны каждому", - уточняется в заявлении.

Кроме того, крупные строительные магазины будут закрыты по выходным. Также будут закрыты гостиницы и другие виды ночлегов. Исключение - если они находятся в карантине или в изоляции, а также когда в них находится медицинский персонал.

Напомним, на прошлой неделе на въезде в Украину из Польши образовались многотысячные очереди в связи с закрытием границ.

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