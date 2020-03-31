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У Польщі будуть штрафувати за порушення карантину

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 22:58
У Польщі будуть штрафувати за порушення карантину
Ілюстративне фото (shoppingpl.com)

Максимальний розмір штрафу - до 30 тисяч злотих

Влада Польщі вирішила посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Зокрема, вводяться штрафи, повідомляє канцелярія прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.

Так, в період з 1 квітня до моменту завершення карантину будь-яка людина у віці до 18 років може покинути будинок лише під наглядом дорослого опікуна.

"За порушення заборон існує штраф від 5000 до 30 000 злотих... Ми повинні зупинити темпи поширення вірусу будь-якою ціною", - йдеться в повідомленні.

З першого дня квітня 2020 року в Польщі закриваються парки, бульвари і пляжі. Також вводяться обмеження по кількості покупців в приміщеннях магазинів, на ярмарках, в поштовому відділенні.

Так, в магазини і пункти обслуговування будуть впускати по 3 людини на кожну касу.

"Це означає, що якщо в магазині 5 касових апаратів, в магазині одночасно може перебувати 15 покупців... Якщо в банку є 3 станції обслуговування, в банку може бути одночасно 9 осіб. Торговельний майданчик - 3 клієнта на 1 торгову точку... У поштовому відділенні може бути стільки ж людей, скільки помножених на 2 поштових вікон", - повідомили у канцелярії прем'єра.

Також всі магазини повинні будуть адаптуватися до нових, більш суворих правил безпеки - з 2 квітня (четвер) всі покупці будуть робити покупки в одноразових рукавичках.

"З 10:00 до 12:00 магазини та послуги можуть приймати і обслуговувати тільки людей старше 65 років. В інший час магазини та комерційні приміщення доступні кожному", - уточнюється в заяві.

Крім того, великі будівельні магазини будуть закриті на вихідні. Також будуть закриті готелі та інші види нічлігів. Виняток - якщо вони знаходяться в карантині або в ізоляції, а також коли у них перебуває медичний персонал.

Нагадаємо, минулого тижня на в'їзді в Україну з Польщі утворилися багатотисячні черги у зв'язку з закриттям кордонів.

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