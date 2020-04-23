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В Харькове пьяный священник устроил ДТП

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 16:07
В Харькове пьяный священник устроил ДТП
Фото: задержание священника (Харьков 1654)

Священник спровоцировал аварию, после чего сбежал с места ДТП

В Харькове пьяный священник на автомобиле устроил аварию и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что нарушителем оказался 55-летний протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) Богдан Иванчук. Он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве Харьковской области.

По данным полиции, он за рулем Volkswagen спровоцировал ДТП с участием Lexus на улице Клочковской, после чего сбежал с места аварии. При задержании у священника были явные признаки алкогольного опьянения, однако от теста он отказался. В итоге на водителя составили протоколы за побег с места аварии, нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области в результате ДТП пострадали полицейские. По данным полиции, на трассе Городище - Ровно - Староконстантинов водитель BMW X5 врезался в служебный автомобиль полиции Skoda Octavia, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль правоохранителей слетел в кювет, а внедорожник перевернулся.

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