ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі автомобіль збив двох українців

Новини » Надзвичайні події     25.04.2020 - 19:03
У Польщі автомобіль збив двох українців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Один постраждалий у тяжкому стані

У Польщі водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на двох громадян України. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів.

"У Польщі 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу та двох пішоходів - громадян України", - розповів Погорєльцев.

Зазначається, що внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка.

"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", - повідомив він.

Наразі генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів постраждалих українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сталося зіткнення двох автомобілів. Винуватець намагався втекти з місця події. Виявилося, що ДТП скоїв 55-річний протоієрей УПЦ МП, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За кордоном від коронавірусу лікуються понад 160 українців У Рівненській області у результаті ДТП постраждали поліцейські
Новини України МЗСДТППольшаукраинцы
News
On Top