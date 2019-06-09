В Польше на автомагистрали столкнулось 7 автомобилей, есть погибшие

На северо-западе Польши вблизи города Щецин на автомагистрали А6 произошло столкновение семи автомобилей, что вызвало пожар, в результате аварии погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.pl.

Сообщается, что ДТП случилось после 14:00 по киевскому времени. Грузовик столкнулся с 6 автомобилями, что привело к тому, что несколько автомобилей загорелись.

После того как спасателям удалось укротить огонь были обнаружены тела 6 погибших. Из 16-ти пострадавших четверо были доставлены в больницу, при том один человек находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время дорога в районе столкновения полностью заблокирована. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Дубае в ДТП попал автобус с туристами, 17 погибших. Отмечается, что дев'пять человек получили ранения, их доставили в больницу, предварительно установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который выехал на дорогу, предназначенную для движения автобусов.