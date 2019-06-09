У Польщі на автомагістралі зіткнулось 7 автомобілів, є загиблі

На північному заході Польщі поблизу міста Щецин на автомагістралі А6 трапилось зіткнення семи автомобілів, що викликало пожежу, в результаті аварії загинуло 6 осіб, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.pl.

Повідомляється, що ДТП трапилось після 14:00 за київським часом. Вантажівка зіткнулась із 6 легковими автомобілями, що призвело до того, що декілька автівок загорілось.

Після того як рятувальникам вдалось приборкати вогонь було виявлено тіла 6 загиблих. З 16-ти постраждалих четверо було доправлено до лікарні, при тому одна особо знаходиться у тяжкому стані.

В даний час дорога в районі зіткнення повністю заблокована. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дубаї в ДТП потрапив автобус з туристами, 17 загиблих. Наголошується, що дев'ять осіб отримали поранення, їх доставили в лікарню, попередньо встановлено, що винуватцем ДТП міг стати водій автобуса, який виїхав на дорогу, не призначену для руху автобусів.