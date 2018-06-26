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В Польше автобус с туристами из США и Канады попал в ДТП, есть раненые

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 18:04
Иллюстративное фото: полиция Польши (facebook.com/PolicjaPL)
Иллюстративное фото: полиция Польши (facebook.com/PolicjaPL)

Ранения получили семь человек

На юго-востоке Польши автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки (США) и Канады столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает RMF24.

Так, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.

По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады.

В результате аварии ранения получили семь человек. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.

Работники чрезвычайных служб сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек.

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Теги публикации: Польша, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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