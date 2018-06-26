В Польше автобус с туристами из США и Канады попал в ДТП, есть раненые

Ранения получили семь человек
На юго-востоке Польши автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки (США) и Канады столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает RMF24.
Так, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.
По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады.
В результате аварии ранения получили семь человек. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.
Работники чрезвычайных служб сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек.