В Польше автобус с туристами из США и Канады попал в ДТП, есть раненые

Ранения получили семь человек

На юго-востоке Польши автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки (США) и Канады столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает RMF24.

Так, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.

По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады.

В результате аварии ранения получили семь человек. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.

Работники чрезвычайных служб сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек.