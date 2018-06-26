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У Польщі автобус з туристами з США і Канади потрапив у ДТП, є поранені

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 18:04
Іллюстративне фото: поліція Польщі (facebook.com/PolicjaPL)
Іллюстративне фото: поліція Польщі (facebook.com/PolicjaPL)

Поранення отримали сім людей

На південному сході Польщі автобус з туристами з Сполучених Штатів Америки (США) і Канади зіткнувся з легковим автомобілем. Про це повідомляє RMF24.

Так, аварія сталася в місцевості Гронкув у малопольському воєводстві.

За попередньою інформацією, в автобусі подорожували туристи з США і Канади.

В результаті аварії поранення отримали сім людей. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири автобуса відбулися саднами і синцями.

Працівники надзвичайних служб наразі організовують для 26 пасажирів автобуса тимчасовий табір, в якому вони зможуть дочекатися наступного автобуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної події в Грузії за участю мікроавтобуса постраждали 19 осіб.

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Теги публікації: Польша, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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