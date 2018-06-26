У Польщі автобус з туристами з США і Канади потрапив у ДТП, є поранені

Поранення отримали сім людей
На південному сході Польщі автобус з туристами з Сполучених Штатів Америки (США) і Канади зіткнувся з легковим автомобілем. Про це повідомляє RMF24.
Так, аварія сталася в місцевості Гронкув у малопольському воєводстві.
За попередньою інформацією, в автобусі подорожували туристи з США і Канади.
В результаті аварії поранення отримали сім людей. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири автобуса відбулися саднами і синцями.
Працівники надзвичайних служб наразі організовують для 26 пасажирів автобуса тимчасовий табір, в якому вони зможуть дочекатися наступного автобуса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної події в Грузії за участю мікроавтобуса постраждали 19 осіб.