У Польщі автобус з туристами з США і Канади потрапив у ДТП, є поранені

Поранення отримали сім людей

На південному сході Польщі автобус з туристами з Сполучених Штатів Америки (США) і Канади зіткнувся з легковим автомобілем. Про це повідомляє RMF24.

Так, аварія сталася в місцевості Гронкув у малопольському воєводстві.

За попередньою інформацією, в автобусі подорожували туристи з США і Канади.

В результаті аварії поранення отримали сім людей. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири автобуса відбулися саднами і синцями.

Працівники надзвичайних служб наразі організовують для 26 пасажирів автобуса тимчасовий табір, в якому вони зможуть дочекатися наступного автобуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної події в Грузії за участю мікроавтобуса постраждали 19 осіб.