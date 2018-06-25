У Грузії мікроавтобус потрапив у ДТП, постраждали 19 осіб

Поліція Грузії встановила, що трейлер зіткнувся з мікроавтобусом, коли той загальмував біля зупинки

У результаті дорожньо-транспортної події в Грузії за участю мікроавтобуса постраждали 19 осіб. Мікроавтобус зіткнувся з вантажним причепом, передає телеканал "Руставі-2".

Аварія сталася біля селища Церовані, за15 км на північ від грузинської столиці - Тбілісі. Попередньо поліція Грузії встановила, що трейлер зіткнувся з мікроавтобусом, коли той загальмував біля зупинки.

У результаті аварії 19 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, усіх їх доставили в лікарні.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Грузії, стан усіх пацієнтів стабільний, небезпеку їх життю немає.



тим часом правоохоронні органи країни відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Нагадаємо, раніше в Київській області на трасі неподалік від Переяслав-Хмельницького зіткнулися два мікроавтобуси.