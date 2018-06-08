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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, госпитализированы 20 человек

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 16:18
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

В результате аварии шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей получили тяжелые ранения

Вблизи польского города Тенчин (Малопольское воеводство) автобус с детьми столкнулся с грузовиком и задел еще одно авто, в результате чего 20 человек госпитализированы. Об этом пишет Оnet.pl.

Так, в результате аварии шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей получили тяжелые ранения. Около 20 человек нуждались в госпитализации.

Как сообщается, в автобусе ехало 44 детей с 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Группа ехала в Варшаву. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

 

"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", - сообщил представитель полиции.

Фото: место столкновения

В спасательной операции принимали участие вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи. Полиция призвала водителей объехать район аварии и не затруднять спасательную операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Польше бронетранспортер Соединенных Штатов Америки вьехал в дерево, в результате чего травмы получили двое американских военнослужащих.

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Теги публикации: Польша, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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