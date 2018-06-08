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У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, госпіталізовано 20 осіб

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 16:18
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Унаслідок аварії шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення

Поблизу польського міста Тенчин (Малопольське воєводство) автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою і зачепив ще одне авто, у результаті чого 20 осіб госпіталізовано. Про це пише Оnet.pl.

Так, унаслідок аварії шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення. Близько 20 осіб потребували госпіталізації.

Як повідомляється, в автобусі їхало 44 дітей з 7 класу початкової школи, а також дорослі опікуни. Група їхала до Варшави. Двох осіб з вантажівки і легкового автомобіля затиснуло, їх уже звільнили рятувальники. 

 

"Лобове зіткнення сталося, коли один з водіїв виїхав на зустрічну смугу", - повідомив представник поліції.

Фото: місце зіткнення

У рятувальній операції брали участь вертольоти Авіаційної швидкої медичної допомоги. Поліція закликала водіїв об'їжджати район аварії і не ускладнювати рятувальну операцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше сьогодні у Польщі бронетранспортер  Сполучених Штатів Америки  в'їхав у дерево, внаслідок чого травми отримали двоє американських військовослужбовці.

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Теги публікації: Польша, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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