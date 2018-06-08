У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, госпіталізовано 20 осіб

Унаслідок аварії шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення

Поблизу польського міста Тенчин (Малопольське воєводство) автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою і зачепив ще одне авто, у результаті чого 20 осіб госпіталізовано. Про це пише Оnet.pl.

Так, унаслідок аварії шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення. Близько 20 осіб потребували госпіталізації.

Як повідомляється, в автобусі їхало 44 дітей з 7 класу початкової школи, а також дорослі опікуни. Група їхала до Варшави. Двох осіб з вантажівки і легкового автомобіля затиснуло, їх уже звільнили рятувальники.

Dramatyczna akcja ratunkowa na zakopiance. W wypadku rannych 30 osób, w tym dzieci



Zdjęcia z miejsca zdarzenia https://t.co/jUvyh39d5B pic.twitter.com/92Hb4bP7Fh — Fakty RMF FM (@RMF24pl) June 8, 2018

"Лобове зіткнення сталося, коли один з водіїв виїхав на зустрічну смугу", - повідомив представник поліції.

Фото: місце зіткнення

У рятувальній операції брали участь вертольоти Авіаційної швидкої медичної допомоги. Поліція закликала водіїв об'їжджати район аварії і не ускладнювати рятувальну операцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше сьогодні у Польщі бронетранспортер Сполучених Штатів Америки в'їхав у дерево, внаслідок чого травми отримали двоє американських військовослужбовці.