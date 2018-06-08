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Внаслідок аварії з американським БТР у Польщі травмовані двоє військових

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 14:48
Ілюстративне фото: поліція Польщі (ru.m.wikipedia.org)
Ілюстративне фото: поліція Польщі (ru.m.wikipedia.org)

Колона військового транспорту США рухалася державною дорогою №15 у Бжозові

У Польщі бронетранспортер (БТР) Сполучених Штатів Америки (США) в'їхав у дерево, внаслідок чого травми отримали двоє американських військовослужбовці. Про це повідомили у поліції Польщі, передає RMF24.

Зазначається, що колона військового транспорту США рухалася державною дорогою №15 у Бжозові. У якийсь момент один із БТР Stryker з’їхав у рів та врізався в дерево.

У результаті аварії постраждали двоє військовослужбовців. В одного із солдатів, ймовірно, зламана рука. Обох потерпілих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Литві 7 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю бронетранспортерів США. Аварія сталася на дорозі Каунас-Пренай близько 11:10, коли бронетехніка рухалася колоною. Попередньо встановлено, що один з бронетранспортерів раптово зупинився через перешкоди на дорозі, що стало причиною зіткнення. У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 13 військових США.

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Теги публікації: авария, БТР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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