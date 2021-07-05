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В Польше автобус с детьми попал в ДТП: 5 пострадавших, один - в тяжелом состоянии

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Польша, Понедельник 05 июля 2021 17:03
В Польше автобус с детьми попал в ДТП: 5 пострадавших, один - в тяжелом состоянии Фото: в Польше автобус с детьми попал в ДТП (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 июля на западе Польши произошло ДТП с участием военного автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали пять детей, одна девочка в тяжелом состоянии, ее госпитализировали на спасательном вертолете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Известно, что инцидент произошел на трассе между городами Зелена-Гура и Нова-Суль.

По предварительной информации, в автобусе кроме водителя находились семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Транспортное средство врезалось в авто, которое стояло на обочине. Оно охраняло военный грузовик в котором лопнуло колесо.

Отмечается, что остальным детям медицинскую помощь оказали на месте происшествия. После чего их госпитализировали для обследования.

В результате аварии движение по трассе было временно заблокировано.

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