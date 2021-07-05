У Польщі автобус з дітьми потрапив у ДТП: 5 постраждалих, одна - у важкому стані

Сьогодні, 5 липня на заході Польщі сталося ДТП за участі військового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро дітей, одна дівчинка у важкому стані, її госпіталізували на рятувальному вертольоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

Відомо, що інцидент стався на трасі між містами Зелена-Гура і Нова-Суль.

За попередньою інформацією, в автобусі окрім водія знаходилися семеро дітей у віці від 11 до 15 років. Транспортний засіб врізався у авто, що стояло на узбіччі. Воно охороняло військову вантажівку у якої лопнуло колесо.

Зазначається, що решті дітей медичну допомогу надали на місці пригоди. Після чого їх госпіталізували для обстеження.

Внаслідок аварії рух по трасі було тимчасово заблоковано.