ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше арестовали четвертого подозреваемого по делу Новака

Варшава, Пятница 07 августа 2020 04:35
В Польше арестовали четвертого подозреваемого по делу Новака
Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)
Автор: Инна Собора

Он предлагал взятку Новаку

Варшавский суд решил временно арестовать еще одного задержанного в следствии по делу экс-министра транспорта Польши и екскеривника Укравтодора Славомира Новака. Ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом пишет "Польское радио".

Мужчину, который представляет польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмывания грязных денег. Ему предъявили обвинение в предложении 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность шефа Государственно агентства автомобильных дорог Украины.

"По доказательным материалом, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленной компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектно документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры.

Александр Д. имел пообещать Славомир Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1650000 евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Славомира Новака.

Ранее по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше задержали еще одного фигуранта.

Напомним, Новаку предъявлено обвинение в Польше, его подозревают в вымогательстве и получении взяток за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Его задержали в июле, он и другие фигуранты находится под стражей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Славомир Новак
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь