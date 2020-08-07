В Польше арестовали четвертого подозреваемого по делу Новака

Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)

Он предлагал взятку Новаку

Варшавский суд решил временно арестовать еще одного задержанного в следствии по делу экс-министра транспорта Польши и екскеривника Укравтодора Славомира Новака. Ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом пишет "Польское радио".

Мужчину, который представляет польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмывания грязных денег. Ему предъявили обвинение в предложении 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность шефа Государственно агентства автомобильных дорог Украины.

"По доказательным материалом, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленной компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектно документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры.

Александр Д. имел пообещать Славомир Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1650000 евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Славомира Новака.

Ранее по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше задержали еще одного фигуранта.

Напомним, Новаку предъявлено обвинение в Польше, его подозревают в вымогательстве и получении взяток за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Его задержали в июле, он и другие фигуранты находится под стражей.