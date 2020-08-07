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У Польщі арештували четвертого підозрюваного у справі Новака

Варшава, П'ятниця 07 серпня 2020 04:35
У Польщі арештували четвертого підозрюваного у справі Новака
Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)
Автор: Инна Собора

Він пропонував хабар Новаку

Варшавський суд вирішив тимчасово арештувати ще одного затриманого у слідстві щодо справи екс-міністра транспорту Польщі та екскерівника Укравтодору Славоміра Новака. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це пише "Польське радіо".

Чоловіка, який представляє польську компанію, яка займається управлінням інфраструктурними проектам, затримали як четверту особу в слідстві щодо корупції та відмивання брудних грошей. Йому висунули обвинувачення у пропозиції 700 тисяч злотих неправомірної матеріальної вигоди Новаку, який займав тоді посаду шефа Державно агентства автомобільних доріг України.

"Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомір Н. буде незаконно впливати на вибір Укравтодором пропозиції, складеної компанією Алєксандра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами при ремонті автодороги в Україні", - сказала речниця Окружної прокуратури.

Алєксандр Д. мав пообіцяти Славоміру Новаку хабар у розмірі 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Алєксандр Д. мав перерахувати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованій для цього на Кіпрі за рекомендацією Славоміра Новака.

Раніше у справі колишнього голови "Укравтодору" Славоміра Новака у Польщі затримали ще одного фігуранта.

Нагадаємо, Новаку висунули звинувачення в Польщі, його підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Його затримали в липні, він як і інші фігуранти перебуває під вартою.

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