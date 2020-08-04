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По делу Новака в Польше задержали еще одного фигуранта

Варшава, Вторник 04 августа 2020 17:16
По делу Новака в Польше задержали еще одного фигуранта
Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)
Автор: РБК-Украина

Польский бизнесмен обещал взятки за контракт на ремонт дорог в Украине  

По делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше задержали еще одного фигуранта. Это местный бизнесмен, который обещал взятки за контракт на ремонт дороги в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж, передает "Польское радио".

Сообщается, что правоохранительные органы задержали бизнесмена Александера Д. По данным следствия, он представляет польскую компанию, которая пыталась получить контракт на строительство и ремонт одной из дорог в Украине.

"После привода в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Новаку", - сообщила представитель прокуратуры.

Напомним, Новаку выдвинули обвинения в Польше, его подозревают в вымогательстве и получении взяток за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Его задержали в июле, он как и другие фигуранты находится под стражей.

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Новости Украины УкравтодорПольшаСлавомир Новак
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