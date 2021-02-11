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В Польше 11 человек умерли после COVID-вакцинации

Автор: Андрей Козловский

В Польше с начала массовой вакцинации населения прививки получили свыше 1,7 млн граждан. После этого в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

Об этом сообщает Interia.pl.

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В Министерстве здравоохранения Польши сообщили, что летальные случаи после прививки могут быть связанны с другими причинами, а не от вакцины.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил в комментарии РАР представитель Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, в случае появления побочных последствий у пациента после прививки происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли смерть конкретного лица связь с прививкой.

Напомним, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что Польша получила первую партию вакцины фирмы AstraZeneca. В страну поступило 120 тысяч доз.

Однако в стране не будут прививать пожилых людей вакциной от коронавируса производства британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

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