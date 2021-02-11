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У Польщі 11 осіб померли після COVID-вакцинації

Автор: Андрій Козловський

У Польщі від початку масової вакцинації населення щеплення отримали понад 1,7 млн громадян. Після цього в більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

Про це повідомляє Interia.pl.

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У Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомили, що летальні випадки після щеплення можуть бути пов'язані з іншими причинами, а не від вакцини.

"Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта", - зазначив у коментарі РАР речник МОЗ Войцех Андрусевич.

За його словами, у разі появи побічних наслідків у пацієнта після щеплення відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом повинні встановити, чи має смерть конкретної особи зв'язок зі щепленням.

Нагадаємо, за перші три місяці 2021 року в Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн людей.

Також РБК-Україна писало, що Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. В країну надійшло 120 тисяч доз.

Однак в країні не будуть щеплювати літніх людей вакциною від коронавірусу виробництва британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

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