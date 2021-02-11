У Польщі 11 осіб померли після COVID-вакцинації

У Польщі від початку масової вакцинації населення щеплення отримали понад 1,7 млн громадян. Після цього в більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

У Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомили, що летальні випадки після щеплення можуть бути пов'язані з іншими причинами, а не від вакцини.

"Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта", - зазначив у коментарі РАР речник МОЗ Войцех Андрусевич.

За його словами, у разі появи побічних наслідків у пацієнта після щеплення відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом повинні встановити, чи має смерть конкретної особи зв'язок зі щепленням.