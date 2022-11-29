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У Польщі знову закликали Німеччину передати системи Patriot Україні

Фото: Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову звернувся до Німеччини із закликом передати України системи Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Глава уряду вказав, що Варшава розгляне пропозиції про перекидання ЗРК, якщо Берлін не захоче їх постачати Києву.

"Але зазначимо, що ніхто не хоче брати техніку, яка буде стояти. Тому нехай та зброя якнайкраще служить для захистку українського неба. Таким чином вона захищатиме й польське небо", - підкреслив Моравецький.

Окрім цього, прем'єр сподівається, що вдасться організувати весь процес таким чином, "аби західна частина України принаймні мала цей захист" через сучасні системи ПРО та ППО.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда переконаний, що для безпеки Польщі було б ліпше, якби Patriot розташували в Україні поруч із кордоном. Однак рішення залишається за Німеччиною.

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