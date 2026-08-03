У Польщі знову напали на українців: реакція консульства

Що сталося

Генеральне консульство України у Вроцлаві стежить за інформацією про напад на трьох українських громадян у місті Кожухів Любуського воєводства. Обставини та можливі мотиви нападу зараз встановлюють польські правоохоронці.

"Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також з компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", - йдеться у заяві.

Що радять робити українцям

У дипустанові закликали громадян України у Польщі:

зберігати спокій;

не піддаватися на можливі провокації;

у разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до поліції та до генерального консульства України.

Як усе почалося

Журналіст видання InPoland.net.pl поспілкувався з потерпілими, які розповіли деталі інциденту. Того вечора, 1 серпня близько 21:25, троє українців відпочивали біля припаркованого автомобіля на території хостелу, де вони проживають.

У машині лунала різна музика - українська, польська та закордонна. Повз компанію проходив чоловік, якого зачепила ця музика, тому між ним і одним із потерпілих виникла словесна суперечка.

Конфлікт загострився після того, як один із нападників крикнув "Їдь до України!", після чого повернувся вже з групою чоловіків. Так почалася бійка.

Фото: наслідки побиття українців у Польщі (facebook.com/UKRinWroclaw)

Що відомо про розслідування

2 серпня потерпілі дали свідчення в поліції. Правоохоронці сфотографували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.

Також постраждалі повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження на сусідній будівлі, яка могла зафіксувати момент нападу.

Наразі поліція офіційно не розповідала про обставини інциденту, його можливі мотиви чи затримання причетних осіб.

Хвиля нападів на українців у Польщі

27 липня у Вроцлаві невідомі молодики жорстоко побили українку та її хлопця.