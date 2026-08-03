У Польщі знову напали на українців: реакція консульства

У польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального консульства України у Вроцлаві та видання InPoland.net.pl.
Генеральне консульство України у Вроцлаві стежить за інформацією про напад на трьох українських громадян у місті Кожухів Любуського воєводства. Обставини та можливі мотиви нападу зараз встановлюють польські правоохоронці.
"Генеральне консульство України рішуче засуджує будь-які прояви ненависті, насильства та агресії. Генеральне консульство перебуває на зв'язку з постраждалими, а також з компетентними органами та готове, у межах своїх повноважень, надати необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", - йдеться у заяві.
У дипустанові закликали громадян України у Польщі:
Журналіст видання InPoland.net.pl поспілкувався з потерпілими, які розповіли деталі інциденту. Того вечора, 1 серпня близько 21:25, троє українців відпочивали біля припаркованого автомобіля на території хостелу, де вони проживають.
У машині лунала різна музика - українська, польська та закордонна. Повз компанію проходив чоловік, якого зачепила ця музика, тому між ним і одним із потерпілих виникла словесна суперечка.
Конфлікт загострився після того, як один із нападників крикнув "Їдь до України!", після чого повернувся вже з групою чоловіків. Так почалася бійка.
2 серпня потерпілі дали свідчення в поліції. Правоохоронці сфотографували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.
Також постраждалі повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження на сусідній будівлі, яка могла зафіксувати момент нападу.
Наразі поліція офіційно не розповідала про обставини інциденту, його можливі мотиви чи затримання причетних осіб.
27 липня у Вроцлаві невідомі молодики жорстоко побили українку та її хлопця.
Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив консульству терміново вжити заходів реагування, а дипломати направили офіційний запит до польської поліції.
Нагадаємо, 29 липня речник уряду Польщі Адам Шлапка публічно заявив, що зростання насильства проти українців пов'язане з риторикою та діями правих політиків.
Він також розкритикував президента Польщі Кароля Навроцького за те, що той ігнорує подібні випадки агресії.