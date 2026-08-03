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В Польше снова напали на украинцев: реакция консульства

15:05 03.08.2026 Пн
2 мин
Из-за чего возникла потасовка?
aimg Елена Чупровская
Фото: Вроцлавское консульство отреагировало на новое нападение на украинцев (Getty Images)

В польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве и издание InPoland.net.pl.

Что произошло

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве следит за информацией о нападении на троих украинских граждан в городе Кожухов Любушского воеводства. Обстоятельства и возможные мотивы нападения сейчас устанавливают польские правоохранители.

"Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится в связи с пострадавшими, а также компетентными органами и готово, в пределах своих полномочий, предоставить необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины", - идет речь в заявлении.

Что советуют делать украинцам

В дипучреждении призвали граждан Украины в Польше:

  • сохранять спокойствие;
  • не поддаваться возможным провокациям;
  • в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и в генеральное консульство Украины.

Как все началось

Журналист издания InPoland.net.pl пообщался с потерпевшими, которые рассказали детали инцидента. В тот вечер, 1 августа около 21:25, трое украинцев отдыхали у припаркованного автомобиля на территории хостела, где они проживают.

В машине звучала разная музыка - украинская, польская и зарубежная. Мимо компании проходил мужчина, которого зацепила эта музыка, поэтому между ним и одним из потерпевших возник словесный спор.

Конфликт обострился после того, как один из нападавших крикнул "Езжай в Украину!", после чего вернулся уже с группой мужчин. Так началась потасовка.

Фото: последствия избиения украинцев в Польше (facebook.com/UKRinWroclaw)

Что известно о расследовании

2 августа потерпевшие дали показания в полиции. Стражи порядка сфотографировали телесные повреждения и оформили материалы дела.

Также пострадавшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения на соседнем здании, которое могло зафиксировать момент нападения.

Полиция официально не рассказывала об обстоятельствах инцидента, его возможных мотивах или задержании причастных лиц.

Волна нападений на украинцев в Польше

27 июля во Вроцлаве неизвестные молодые люди жестоко избили украинку и ее парня.

Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил консульству срочно принять меры реагирования, а дипломаты направили официальный запрос в польскую полицию.

Напомним, 29 июля представитель правительства Польши Адам Шлапка публично заявил, что рост насилия против украинцев связан с риторикой и действиями правых политиков.

Он также подверг критике президента Польши Кароля Навроцкого за то, что тот игнорирует подобные случаи агрессии.

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