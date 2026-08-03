В Польше снова напали на украинцев: реакция консульства

В польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве и издание InPoland.net.pl.
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве следит за информацией о нападении на троих украинских граждан в городе Кожухов Любушского воеводства. Обстоятельства и возможные мотивы нападения сейчас устанавливают польские правоохранители.
"Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится в связи с пострадавшими, а также компетентными органами и готово, в пределах своих полномочий, предоставить необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины", - идет речь в заявлении.
В дипучреждении призвали граждан Украины в Польше:
Журналист издания InPoland.net.pl пообщался с потерпевшими, которые рассказали детали инцидента. В тот вечер, 1 августа около 21:25, трое украинцев отдыхали у припаркованного автомобиля на территории хостела, где они проживают.
В машине звучала разная музыка - украинская, польская и зарубежная. Мимо компании проходил мужчина, которого зацепила эта музыка, поэтому между ним и одним из потерпевших возник словесный спор.
Конфликт обострился после того, как один из нападавших крикнул "Езжай в Украину!", после чего вернулся уже с группой мужчин. Так началась потасовка.
2 августа потерпевшие дали показания в полиции. Стражи порядка сфотографировали телесные повреждения и оформили материалы дела.
Также пострадавшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения на соседнем здании, которое могло зафиксировать момент нападения.
Полиция официально не рассказывала об обстоятельствах инцидента, его возможных мотивах или задержании причастных лиц.
27 июля во Вроцлаве неизвестные молодые люди жестоко избили украинку и ее парня.
Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил консульству срочно принять меры реагирования, а дипломаты направили официальный запрос в польскую полицию.
Напомним, 29 июля представитель правительства Польши Адам Шлапка публично заявил, что рост насилия против украинцев связан с риторикой и действиями правых политиков.
Он также подверг критике президента Польши Кароля Навроцкого за то, что тот игнорирует подобные случаи агрессии.