У Польщі знайшли склад зі зброєю, яка мала піти в Україну: що відомо

На Підкарпатті поблизу кордону з Україною співробітники Центрального бюро розслідувань поліції, які діяли за дорученням районної прокуратури в Перемишлі знайшли зенітні системи.

Саме ця прокуратура проводить розслідування на основі інформації Агентства внутрішньої безпеки.

Замість України зброя потрапила на склад

Речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Яцек Добжинський повідомив, що співробітники виявили кілька контейнерів з ракетними установками, які мали бути відправлені до України.

"Власником обладнання є компанія, яка має ліцензію на торгівлю зброєю. Це обладнання зберігалося без належного нагляду", - сказав Добжинський.

Він додав, що справою зараз займаються співробітники Центрального бюро розслідувань поліції.

Наразі розслідування стосується неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами приватною компанією, якій, як неофіційно стало відомо, було доручено транспортувати зенітні системи до України.

З причин, які досі не з'ясовані, вона цього не зробила.

Як вже відомо, обладнання зберігалося на складі поблизу кордону, а територію, де розташований склад, деякий час охороняли, однак після цього зброя залишалася практично без нагляду.

Техніка не належить польській армії

У профілі Міністерства національної оборони Польщі було розміщено повідомлення, що дана зброя не належить польській армії чи державним службам.

"Повідомляємо, що контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені в місті Лашки в Підкарпатському регіоні, не є власністю Польської армії. Відповідні служби забезпечують охорону місця та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як наразі відомо, дана зброя мала бути комерційно поставлена ​​приватною компанією українській армії.

Нині ж відкрито провадження за ознакою злочину, передбаченого статтею 263 пунктом 3 Кримінального кодексу.

Контейнери на час розслідування транспортуються до визначеного місця. Тривають заходи щодо встановлення джерела зброї та її одержувача.

Яка зброя могла бути в контейнерах

Під час прес-конференції речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Яцек Добжинський порівняв знайдену зброю "з тим, що колишній командир поліції Шимчик привіз з України та обстріляв штаб-квартиру".

Варто нагадати, що йдеться про гранатомет RGW-90. Неофіційно його також називають пусковими установками ПЗРК.

RGW-90- це сучасна німецька одноразова 90-мм протитанкова установка, призначена для боротьби з бронетехнікою, укріпленнями та цілями в міських умовах.

У свою чергу, пускові установки ПЗРК - це переносні зенітно-ракетні комплекси, призначені для боротьби з низьколітаючими повітряними цілями, включаючи безпілотники, штурмовики та гелікоптери.