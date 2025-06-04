В Польше нашли склад с оружием, которое должно было уйти в Украину: что известно

На Подкарпатье вблизи границы с Украиной сотрудники Центрального бюро расследований полиции, которые действовали по поручению районной прокуратуры в Перемышле нашли зенитные системы.

Именно эта прокуратура проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности.

Вместо Украины оружие попало на склад

Представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский сообщил, что сотрудники обнаружили несколько контейнеров с ракетными установками, которые должны были быть отправлены в Украину.

"Владельцем оборудования является компания, которая имеет лицензию на торговлю оружием. Это оборудование хранилось без надлежащего надзора", - сказал Добжинский.

Он добавил, что делом сейчас занимаются сотрудники Центрального бюро расследований полиции.

Сейчас расследование касается ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами частной компанией, которой, как неофициально стало известно, было поручено транспортировать зенитные системы в Украину.

По причинам, которые до сих пор не выяснены, она этого не сделала.

Как уже известно, оборудование хранилось на складе вблизи границы, а территорию, где расположен склад, некоторое время охраняли, однако после этого оружие оставалось практически без присмотра.

Техника не принадлежит польской армии

В профиле Министерства национальной обороны Польши было размещено сообщение, что данное оружие не принадлежит польской армии или государственным службам.

"Сообщаем, что контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Лашки в Подкарпатском регионе, не являются собственностью Польской армии. Соответствующие службы обеспечивают охрану места и оборудования", - говорится в сообщении.

Как сейчас известно, данное оружие должно было быть коммерчески поставлено частной компанией украинской армии.

Сейчас же открыто производство по признаку преступления, предусмотренного статьей 263 пунктом 3 Уголовного кодекса.

Контейнеры на время расследования транспортируются в определенное место. Продолжаются мероприятия по установлению источника оружия и его получателя.

Какое оружие могло быть в контейнерах

Во время пресс-конференции представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский сравнил найденное оружие "с тем, что бывший командир полиции Шимчик привез из Украины и обстрелял штаб-квартиру".

Стоит напомнить, что речь идет о гранатомете RGW-90. Неофициально его также называют пусковыми установками ПЗРК.

RGW-90- это современная немецкая одноразовая 90-мм противотанковая установка, предназначенная для борьбы с бронетехникой, укреплениями и целями в городских условиях.

В свою очередь, пусковые установки ПЗРК - это переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая беспилотники, штурмовики и вертолеты.