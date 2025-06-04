В Польше нашли склад с оружием, которое должно было уйти в Украину: что известно

В Польше на заброшенном складе вблизи границы с Украиной обнаружили контейнеры с зенитными системами, которые должны были быть переданы украинской армии. Делом уже занимается прокуратура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Польши, Portal Obronny и Rzeczpospolita.
На Подкарпатье вблизи границы с Украиной сотрудники Центрального бюро расследований полиции, которые действовали по поручению районной прокуратуры в Перемышле нашли зенитные системы.
Именно эта прокуратура проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности.
Представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский сообщил, что сотрудники обнаружили несколько контейнеров с ракетными установками, которые должны были быть отправлены в Украину.
"Владельцем оборудования является компания, которая имеет лицензию на торговлю оружием. Это оборудование хранилось без надлежащего надзора", - сказал Добжинский.
Он добавил, что делом сейчас занимаются сотрудники Центрального бюро расследований полиции.
Сейчас расследование касается ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами частной компанией, которой, как неофициально стало известно, было поручено транспортировать зенитные системы в Украину.
По причинам, которые до сих пор не выяснены, она этого не сделала.
Как уже известно, оборудование хранилось на складе вблизи границы, а территорию, где расположен склад, некоторое время охраняли, однако после этого оружие оставалось практически без присмотра.
В профиле Министерства национальной обороны Польши было размещено сообщение, что данное оружие не принадлежит польской армии или государственным службам.
"Сообщаем, что контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Лашки в Подкарпатском регионе, не являются собственностью Польской армии. Соответствующие службы обеспечивают охрану места и оборудования", - говорится в сообщении.
Как сейчас известно, данное оружие должно было быть коммерчески поставлено частной компанией украинской армии.
Сейчас же открыто производство по признаку преступления, предусмотренного статьей 263 пунктом 3 Уголовного кодекса.
Контейнеры на время расследования транспортируются в определенное место. Продолжаются мероприятия по установлению источника оружия и его получателя.
Во время пресс-конференции представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский сравнил найденное оружие "с тем, что бывший командир полиции Шимчик привез из Украины и обстрелял штаб-квартиру".
Стоит напомнить, что речь идет о гранатомете RGW-90. Неофициально его также называют пусковыми установками ПЗРК.
RGW-90- это современная немецкая одноразовая 90-мм противотанковая установка, предназначенная для борьбы с бронетехникой, укреплениями и целями в городских условиях.
В свою очередь, пусковые установки ПЗРК - это переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая беспилотники, штурмовики и вертолеты.
Сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась уже 28 встреча Контактной группы по обороне Украины.
Как стало известно, сегодняшнее, 28-е заседание в формате "Рамштайн" принесло Украине больше всего военной поддержки со стороны союзников с начала полномасштабного вторжения РФ.
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