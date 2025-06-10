У Польщі змінили правила виплат "800+" і "300+": хто втратить допомогу

Нагадаємо, програма "800+" передбачає виплати іноземцям, зокрема й українцям, у розмірі 800 злотих (близько 8,9 тисячі гривень) на місяць на дитину. Для багатьох біженців ця допомога є дуже вагомою.

РБК-Україна також писало, що з 1 червня у Польщі почали діяти нові правила для українців. Зокрема, зміни стосуються ринку праці, освіти та візової системи.

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