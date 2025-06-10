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В Польше изменили правила выплат "800+" и "300+": кто потеряет помощь

Фото: Украинцы в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июня в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием для получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

В соответствии с новыми правилами ZUS будет проверять, что ребенок:

  • учится в польском учебном заведении;
  • участвует в учебном процессе;
  • выполняет ли требования образовательного этапа.

Это касается также детей, которые учатся дома. Их родители должны предоставить документы, подтверждающие домашнее обучение в соответствии с образовательными стандартами.

Под новые требования не подпадают:

  • дети до 6 лет, которые еще не начали обязательную подготовку к школе;
  • дети, которым официально отсрочили начало обучения.

Выплата 300+ на подготовку к школе также будет зависеть от участия ребенка в образовательном процессе в Польше. Если ребенок не зачислен ни в одно учебное заведение, обе выплаты приостанавливаются до начала обучения.

Напомним, программа "800+" предусматривает выплаты иностранцам, в том числе и украинцам, в размере 800 злотых (около 8,9 тысячи гривен) в месяц на ребенка. Для многих беженцев эта помощь является очень весомой.

РБК-Украина также писало, что с 1 июня в Польше начали действовать новые правила для украинцев. В частности, изменения касаются рынка труда, образования и визовой системы.

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