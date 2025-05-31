Польща посилює міграційні правила: що зміниться з 1 червня

Починаючи відзавтра, 1 червня, у Польщі набудуть чинності нові положення, які посилюють правила доступу іноземних громадян до польського ринку праці, університетів і візової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Поправки є елементів реалізації міграційної стратегії, ухваленої Радою міністрів у жовтні 2024 року. Мета нових правил - обмежити зловживання, підвищити прозорість процедур і посилити нагляд за процесами легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі.

"Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної систем не за її прямим призначенням. Ми хочемо, щоб міграція до Польщі була законною, безпечною і служила інтересам держави.

Зміни у візовій системі

Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи з метою обходу закону. Тепер кожен кандидат на навчання в Польщі повинен буде продемонструвати знання мови навчання на рівні не нижче B2. Університети будуть зобов'язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не приступає до навчання. Крім того, університети повинні будуть перевірити кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат вступний іспит.

"Ми відкриті для всіх охочих з усього світу навчатися в польських вишах, але ми запроваджуємо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції цим скористатися", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Обмеження на прийом іноземців на навчання має також на меті усунути так званих "фіктивних студентів", які використовують вищі навчальні заклади лише як спосіб обійти візові процедури та влаштуватися на роботу.

Нові правила доступу іноземців на ринок праці

Крім перерахованих вище змін, доступ до подачі заяв на тимчасове проживання і дозвіл на роботу теж буде обмежено.

Оновлені правила позбавляють права на це осіб, які мають візу або посвідку на проживання, видані іншою державою ЄС, а також тих, хто отримав польську візу, зокрема, для транзиту, навчання, участі в культурних або спортивних заходах.

З 1 червня також змінюються правила доступу іноземців на ринок праці. Глави районів зможуть формувати списки професій і видів робіт, на які іноземцям не видаватимуть дозволи на працевлаштування.

Прем'єр-міністр Туск заявив, що нові правила мають покласти край зловживанню правом на працю в Польщі з боку іноземців.

Провінційні бюро праці також отримають ширші повноваження. Їм доведеться раз на півроку аналізувати заробітну плату, пропоновану на місцевих ринках праці. Крім того, буде збільшено штрафи за незаконне працевлаштування іноземців.

Нові правила є частиною ширшого плану з оптимізації міграційної політики. Польща, як запевняє уряд, залишається відкритою для іноземців, але тільки на зрозумілих, прозорих і справедливих умовах.

"Міграція має бути законною, безпечною і відповідати реальним потребам держави та ринку праці", - пише RFM.