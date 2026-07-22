У Польщі жінка напала на українських підлітків, її судитимуть

Жінка у Польщі напала на підлітків з України

Нападницю арештували, їй загрожує до 7,5 років позбавлення волі за насильство та порушення фізичної недоторканності підлітків. Також жінці заборонено наближатися до жертв чи дитячого майданчика на вулиці Поларна у Легниці.

Про події повідомила у Facebook мати двох українських дівчаток. Її діти грали з іншими біля басейну. До них підійшла невідома жінка та вказала, що вони розмовляють українською мовою в Польщі, пише видання.

Жінка ще кілька разів чіплялася до українських дітей. А пізніше ударила одну з доньок. Вона також, як стверджується, сказала їм, що зробила це через те, що вони з України.

Поліція завела справу

26-річній жінці висунуто звинувачення, вона перебуває під наглядом поліції.

Головний інспектор Ягода Екіерт з управління поліції Легниці оголосила 22 липня, що правоохоронці з'ясовують точний перебіг подій.

Польські поліцейські:

отримали записи,

встановили особи свідків,

зібрали докази.

Звинувачення включають заподіяння шкоди функціям організму або погіршення здоров'я, яке триває не більше 7 днів.

Прокурор також звинуватив її:

в примусі іншої особи через насильство або незаконних загрозах до вчинення,

терпіння особою певної дії через її хуліганський характер.

У Польщі зростають злочини на ґрунті ненависті

14 липня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек повідомив про зростання числа злочинів на ґрунті ненависті.

У період з 2024 по 2025 рік їхня кількість збільшилася більш ніж на 30 відсотків - з 760 у 2024 році до 1200 у 2025 році.

Зростання антиукраїнських настроїв наголошується в доповіді "Ми не вдома: українські мігранти та біженці про стосунки з поляками". Вона була опублікована наприкінці червня та підготовлена дослідником міграції доктором Оленою Бабаковою та соціологом доктором Пшемиславом Садурою.