У Польщі жінка напала на українських підлітків, її судитимуть

18 липня 26-річна жінка застосувала насильство щодо двох тринадцятирічних українських підлітків. Інцидент стався у Легніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTF24.
Нападницю арештували, їй загрожує до 7,5 років позбавлення волі за насильство та порушення фізичної недоторканності підлітків. Також жінці заборонено наближатися до жертв чи дитячого майданчика на вулиці Поларна у Легниці.
Про події повідомила у Facebook мати двох українських дівчаток. Її діти грали з іншими біля басейну. До них підійшла невідома жінка та вказала, що вони розмовляють українською мовою в Польщі, пише видання.
Жінка ще кілька разів чіплялася до українських дітей. А пізніше ударила одну з доньок. Вона також, як стверджується, сказала їм, що зробила це через те, що вони з України.
26-річній жінці висунуто звинувачення, вона перебуває під наглядом поліції.
Головний інспектор Ягода Екіерт з управління поліції Легниці оголосила 22 липня, що правоохоронці з'ясовують точний перебіг подій.
Польські поліцейські:
Звинувачення включають заподіяння шкоди функціям організму або погіршення здоров'я, яке триває не більше 7 днів.
Прокурор також звинуватив її:
14 липня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек повідомив про зростання числа злочинів на ґрунті ненависті.
У період з 2024 по 2025 рік їхня кількість збільшилася більш ніж на 30 відсотків - з 760 у 2024 році до 1200 у 2025 році.
Зростання антиукраїнських настроїв наголошується в доповіді "Ми не вдома: українські мігранти та біженці про стосунки з поляками". Вона була опублікована наприкінці червня та підготовлена дослідником міграції доктором Оленою Бабаковою та соціологом доктором Пшемиславом Садурою.
Нагадаємо, що у Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного українця лише через те, що той розмовляв рідною мовою. Справу вже розслідує прокуратура.
У Польщі зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України. Лише за пів року кількість таких випадків зросла на понад 30%.