В Польше женщина напала на украинских подростков, ее будут судить

Женщина в Польше напала на подростков из Украины

Нападающую арестовали, ей грозит до 7,5 лет лишения свободы за насилие и нарушение физической неприкосновенности подростков. Также женщине запрещено приближаться к жертвам или детской площадке на улице Поларна в Легнице.

О событиях сообщила в Facebook мать двух украинских девочек. Ее дети играли с другими у бассейна. К ним подошла неизвестная женщина и указала, что они говорят на украинском языке в Польше, пишет издание.

Женщина еще несколько раз придиралась к украинским детям. А позже ударила одну из дочерей. Она также, как утверждается, сказала им, что сделала это потому, что они из Украины.

Полиция завела дело

26-летней женщине предъявлены обвинения, она находится под наблюдением полиции.

Главный инспектор Ягода Экиэрт по управлению полиции Легницы объявила 22 июля, что правоохранители выясняют точное течение событий.

Польские полицейские:

получили записи,

установили личности свидетелей,

собрали улики.

Обвинения включают причинение вреда функциям организма или ухудшение здоровья, которое длится не более 7 дней.

Прокурор также обвинил ее:

в принуждении другого лица из-за насилия или незаконных угроз к совершению,

терпение лицом определенного действия из-за его хулиганского характера.

В Польше растут преступления на почве ненависти

14 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил о росте числа преступлений на почве ненависти.

В период с 2024 по 2025 год их количество увеличилось более чем на 30 процентов - с 760 в 2024 году до 1200 в 2025 году.

Рост антиукраинских настроений отмечается в докладе "Мы вне дома: украинские мигранты и беженцы об отношениях с поляками". Она была опубликована в конце июня и подготовлена исследователем миграции доктором Еленой Бабаковой и социологом доктором Пшемиславом Садурой.