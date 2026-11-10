У Польщі заявили, що Україна готова передати антидронові технології в обмін на МіГ-29

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час візиту до Києва повідомив про успішний перебіг консультацій щодо обміну військовими технологіями.

"Україна погодилася надати Польщі необхідні нам технології для боротьби з безпілотниками", - сказав Томчик.

За його словами, однією з ключових тем візиту є можливе передання Україні двох польських винищувачів МіГ-29. Натомість польська сторона розраховує отримати доступ до українських технологій дронів та засобів протидії БПЛА.

Томчик зауважив, що відповідна домовленість "наближається до завершення" та наразі перебуває "на етапі узгодження подробиць".

Антибалістична коаліція та новітні радари

Паралельно сторони обговорюють поглиблення співпраці в межах міжнародної антибалістичної коаліції, яка зосереджена на перехопленні ракет. До цієї ініціативи входять Україна, Польща, Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Польща приєдналася до об'єднання у вересні й готова підсилити його радіолокаційними системами P-18PL з дальністю дії 2000 кілометрів.

"Ці радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі та слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України й коаліції загалом. Але ще одним, і, мабуть, найважливішим питанням є розробка ракети - ракети, здатної перехопити іншу ракету. Це потребує залучення можливостей різних компаній і різних країн", - зазначив заступник міністра оборони Польщі.

Крім цього, учасники переговорів планують обговорити створення спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.