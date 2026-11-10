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В Польше заявили, что Украина готова передать антидроновые технологии в обмен на МиГ-29

19:06 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: польский истребитель МиГ-29 (Getty Images)

Украина согласилась передать Польше необходимые технологии для борьбы с беспилотниками. Взамен Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время визита в Киев сообщил об успешном ходе консультаций по обмену военными технологиями.

"Украина согласилась предоставить Польше необходимые нам технологии для борьбы с беспилотниками", - сказал Томчик.

По его словам, одной из ключевых тем визита является возможная передача Украине двух польских истребителей МиГ-29. Взамен польская сторона рассчитывает получить доступ к украинским технологиям дронов и средств противодействия БПЛА.

Томчик отметил, что соответствующая договоренность "приближается к завершению" и находится "на этапе согласования подробностей".

Антибалистическая коалиция и новейшие радары

Параллельно стороны обсуждают углубление сотрудничества в рамках международной антибаллистической коалиции, которая сосредоточена на перехвате ракет. В эту инициативу входят Украина, Польша, Британия, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польша присоединилась к объединению в сентябре и готова усилить его радиолокационными системами P-18PL с дальностью действия 2000 километров.

"Эти радары, имеющие дальность действия в 2000 километров, будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом. Но еще одним, и, пожалуй, важнейшим вопросом является разработка ракеты - ракеты, способной перехватить другую ракету. Это требует привлечения возможностей разных компаний и разных стран", - отметил заместитель министра обороны Польши.

Кроме того, участники переговоров планируют обсудить создание специализированного центра технического обслуживания ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Напомним, в ближайшее время Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 советского производства, а также боеприпасы.

Кроме того, недавно посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал, почему Варшава до сих пор не передала Украине МиГи. Он объяснил, что проблемой является отсутствие средств на модернизацию этих истребителей.

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