У Польщі заявили, що Росія вже не приховує, що веде з країною відверту кібервійну

За його словами, у 2024 році в Польщі було виявлено вдвічі більше інцидентів у сфері кібербезпеки, ніж у 2023-му, і втричі більше, ніж у 2022-му. Значна частина цих інцидентів була чітко спрямована проти Польщі, особливо з Росії.

Гавковський зазначив, що російські атаки є цілеспрямованими, використовуючи вразливості польської інфраструктури.

"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", - наголосив польський міністр.

Зазначається, що велике занепокоєння викликає кібербезпека польських органів місцевого самоврядування. У відповідь на це Міністерство цифрових справ у співпраці з державним науково-дослідним інститутом NASK запустило програму "Кібербезпечне місцеве самоврядування".