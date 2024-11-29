В Польше заявили, что Россия уже не скрывает, что ведет со страной откровенную кибервойну

По его словам, в 2024 году в Польше было выявлено вдвое больше инцидентов в сфере кибербезопасности, чем в 2023-м, и в три раза больше, чем в 2022-м. Значительная часть этих инцидентов была четко направлена против Польши, особенно России.

Гавковский отметил, что российские атаки целенаправленны, используя уязвимости польской инфраструктуры.

"Значительная часть из них четко направлена на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", - подчеркнул польский министр.

Отмечается, что большую обеспокоенность вызывает кибербезопасность польских органов местного самоуправления. В ответ на это Министерство цифровых дел в сотрудничестве с государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "Кибербезопасное местное самоуправление".